"Переставайте терпеть": брошенка Карпович взвыла после слухов о свадьбе Прилучного

Мирослава Карпович вновь заставила о себе говорить после того, как Павел Прилучный расстался с супругой. Ходили слухи, что именно звезда "Папиных дочек" стала разлучницей. Однако прошло время, и народ начал поговаривать, будто актер бросил и ее. Мало в огонь подлил тот факт, что артист отправился в отпуск со своей коллегой по цеху – Зепюр Брутян.
Несмотря на то, что официальных заявлений пара не делала, поклонники почти уверены, что между ними есть отношения. Так, звезда "Мажора" оставил недвусмысленный комментарий под совместной фотографией. "Я очень счастлив", – написал он.
Кстати, ходят слухи, будто Павел и Зепюр и вовсе поженились. В Telegram-каналах появились фотографии документов о заключении брака. Согласно бумагам, новая возлюбленная актера даже сменила фамилию.
Стоит отметить, что сама Карпович все еще старается избегать разговоров о личной жизни. Однако после слухов о романтическом путешествии Павла она решила высказаться. "Перестаньте терпеть", – взвыла она. При этом она отметила, что не нужно переставать любить, нужно наслаждаться моментом здесь и сейчас.