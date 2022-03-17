Уязвленная Макеева встала на защиту лишившегося заработка Малькова

Накануне в Сети появилась информация о том, что многодетный супруг Анастасии Макеевой остался без работы.

Светлана Малькова обнародовала скрин переписки с бывшим мужем, подтверждающий, что мужчина лишился заработка и теперь не может перевести своим детям более 50 евро алиментов. Уязвленная Анастасия Макеева не оставила эту ситуацию без своего участия и решила спасти репутацию возлюбленного.

Звезда мюзиклов продемонстрировала своим подписчикам, что ее муж вовсе не сидит без дела, а занят работой над каким-то новым проектом. Как сообщили "7 Дней", Макеева сняла мужа сидящим за компьютером с сосредоточенным видом.

"Шаманю над новым заданием," – сообщил мужчина на камеру.

Таким образом актриса вновь встала на защиту своего супруга, который уже не раз подвергался нападкам со стороны своей бывшей. Напомним, что конфликт внутри скандального треугольника продолжается уже довольно давно. Если изначально Малькова в основном обвиняла Макееву в том, что та увела у нее мужа, а у детей – отца, то со временем на первый план вышли финансовые претензии к Малькову.

Сама Анастасия Макеева во всем поддерживает мужа и считает, что тот оказывает своим детям достаточную материальную поддержку. Если же Мальковой не хватает денег, то она и сама может устроиться на работу – считает актриса.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Светлана Малькова забила последний гвоздь в крышку гроба разлучницы Анастасии Макеевой.