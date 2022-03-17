Жена Малькова забила последний гвоздь в крышку гроба разлучницы Макеевой

Роман Мальков и Анастасия Макеева поженились уже сравнительно давно, однако разговоры вокруг их пары никак не прекращаются.



Хотя и актриса, и возлюбленный-строитель говорят, что никто никого из семьи не уводил, бывшая жена Малькова продолжает настаивать на своем и пытается всеми силами вывести разлучницу на чистую воду.

Накануне она сделала еще один шаг к доказательству своей правоты и весьма убедительный: опубликовала в соцсетях видео, представив его как попытки Макеевой соблазнить тогда еще ее мужа-строителя. На кадрах видно, как Анастасия в коротких шортиках сидит рядом с Мальковым и, как будто случайно выгибает спину, поправляет волосы и игриво улыбается. Когда строитель обращает внимание на необычное поведение актрисы, она начинает хохотать и говорит, что просто "хулиганит", а потом моментально переключается на обсуждение работы.

Эти кадры, несомненно, зацепили многодетную мать, которая не перестает утверждать, что Макеева увела у нее мужа. Опубликованные провокационные кадры она поспешила прокомментировать:

"Может, я чего-то не понимаю, но для меня так себя ведут женщины с низкой социальной ответственностью. Вызывает самые неприятные чувства", — приводит слова Мальковой "Пятый канал".

Напомним, Роман был женат на Светлане, с которой воспитывал четверых детей. К слову, Макеева знала о том, что мужчина состоит в отношениях, и это не остановило ее желания закрутить роман со строителем.