"Стал безработный": Севший на шею Макеевой муж дошел до ручки

У избранника артистки осталось четверо детей от предыдущего брака. Но обеспечивать их на определенном судом уровне мужчина не торопится. Роман Мальков заявил, что перевести Светлане более 50 евро не может. Женщина обнародовала скрин переписки с ним в "Телеграм".
"Нет даже зарплаты больше… Я стал на днях безработный", – поделился муж Анастасии Макеевой.
Насколько правдивы слова Романа Малькова о потере работы, пока неизвестно. Ранее актриса не говорила о каких-либо финансовых трудностях в их семье.