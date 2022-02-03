Возбужденная Макеева вручила мужу "волшебный чемоданчик" для совместных утех

Анастасия Макеева счастлива в браке с Романом Мальковым. Пара проводит много времени вместе и придумывает разные развлечения.

Стараниями актрисы у возлюбленных появился еще один повод наслаждаться друг другом. Анастасия похвасталась перед подписчиками подарком, который преподнесла мужу в преддверии 23 февраля.

"Волшебный чемоданчик" – так назвала презент актриса и рассказала подробно о лежащих в нем атрибутах, отметив, что с их помощью пара сможет хорошо проводить время вместе или с кем-то из друзей. Внутри черного сундука оказался набор для пикника: кружки, ложки, ножи, шампура, мангал и даже топор для рубки мяса, правда, мужу Макеевой он не понадобится, ведь мясо мужчина не ест. Зато, по признанию артистки, он отлично его готовит.

"А вот и мой подарок своему супругу, к приближающемуся празднику 23 февраля!", – цитирует звезду российского кино "Пятый канал".



Как оказалось, изначально набор предназначался другому человеку – в качестве подарка. Однако Роман Мальков был настолько им впечатлен, что отказался его кому-либо отдавать. Кстати, принадлежности для пикника Макеева уже дарила своему мужу: по ее словам, именно так она покорила его сердце. Поэтому актриса посоветовала девушкам взять на заметку такой подарок.

Ранее Анастасия Макеева поделилась с подписчиками другой радостной новостью: она официально сменила фамилию, став отныне Макеевой-Мальковой. Актриса не смогла сдержать эмоции и заявила, что этот день теперь – ее второй день рождения.