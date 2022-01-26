"Можете меня поздравить": хохочущая Макеева рассказала о полном слиянии с мужем

В своем инстаграм-аккаунте ведущая сообщила, что официально сменила фамилию. Отныне она стала Анастасия Макеева-Малькова. 25 января теледива получила новый паспорт.
Артистка отметила, что сегодня – ее новый день рождения. "Я вступила в новую жизнь и соединилась с родовой программой моего мужа!", — похвасталась она. Знаменитость выложила ролик, в котором показала документ. На кадрах она все время смеется и выглядит неподдельно счастливой.
Примечательно, что до брака с Романом Мальковым актриса три раза была замужем, но ни разу не брала фамилию супруга. Судя по всему, Анастасия Макеева решила полностью слиться с нынешним избранником, раз пошла на такой серьезный шаг.
Напомним, недавно стало известно, что Анастасия Макеева с возлюбленным купили элитную недвижимость в Турции, чтобы делать на этом деньги. Звездная пара планирует сдавать квартиры и получать пассивный доход.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая показала себя без прикрас – без фильтров и фотошопа. Поклонники пришли в восторг от того, молодо и естественно выглядит знаменитость.