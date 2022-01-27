"Это травля в чистом виде!": сменившая фамилию Макеева взвыла из-за нападок

Жизнь звезды бьет ключом. Помимо актерской профессии она ведет бизнес по продаже недвижимости в Турции, открыла свой косметический бренд и стала изучать квантовую психологию.
Анастасия Макеева отметила, что заинтересовалась этой областью, поскольку хотела разобраться в своей жизни. Не так давно знаменитость начала практиковать психологию в Сети. Телеведущая в прямом эфире вместе с экспертами консультирует людей.
Но, как заявил блогер Антон S, делает это Анастасия Макеева не бескорыстно. В пример он привел случай с женщиной из Киргизии, которая обратилась к звезде и специалистам, потому что ее сын тяжело болен. По словам блогера, теледива взяла с нее 60 тысяч рублей, но реальной помощи якобы не оказала.
Сама же ведущая заверила, что ее оклеветали. Она отметила, что предлагала Антону S пообщаться в прямом эфире. Однако блогер на связь с ней так и не вышел. "Это травля в чистом виде!", – взвыла от обиды Анастасия Макеева. При этом она подчеркнула, что оппонент вызывает у нее лишь сожаление. Артистка добавила, что ему самому нужна психологическая помощь.
Напомним, ранее звезда экрана сменила фамилию. Она стала Макеевой-Мальковой, добавив к своей фамилию мужа Романа. Актриса показала в "Инстаграм" свой новый паспорт.