Засветившая кольцо разведенка Муцениеце намекнула на отношения

Агата Муцениеце заинтриговала поклонников неожиданным видео.

После развода с Павлом Прилучным к личной жизни артистки приковано особое внимание. Поклонники то и дело пытаются выяснить, есть ли кто-то у звезды "Закрытой школы". Агата умело подогревает интерес к этой теме. Недавно она засветила кольцо на безымянном пальце, показывая подарки на 14 февраля. Сама Муцениеце призналась, что видео является провокацией и подробностей она раскрывать не планирует.

Теперь Агата опубликовала в "сторис" шуточный ролик, в котором намекнула на отношения. Из видео можно сделать вывод, что артистка снова несвободна, хоть планировала не заводить пока новых романов. Поклонники с нетерпением ждут подробностей и гадают, появился у Муцениеце новый избранник или же она сумела помириться с бывшим мужем.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", где и завязался их бурный роман. В 2011 году пара поженилась, в браке у них родилось двое детей – Мия и Тимофей. После развода дети остались с мамой, но и звездный отец старается находить время на воспитание. Недавно в Сети появились слухи о воссоединении пары, но никаких подтверждений этому нет.