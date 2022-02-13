Прилучный рассказал о пополнении после слухов о возвращении к Муцениеце

Павел Прилучный поделился с поклонниками радостным событием.

Артист опубликовал в своем блоге новое фото, под которым рассказал о пополнении в семье. На фото Павел позирует с новым четвероногим любимцем, которого назвал Изюмом. "У меня появился новый зубастый друг! Знакомьтесь, Изюм, Изи, Изя (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написал Прилучный. Некоторые поклонники предположили, что на снимке щенок таксы, другие решили, что это цвергпинчер, но сам артист породу питомца не обозначил. Напомним, у Павла дома уже живут две собаки.

Восторженные подписчики не смогли сдержать эмоций. "Таки взял! Поздравляю", "Собачата это прекрасно. Поздравляю с пополнением четвероногого члена семьи", "Супер, обожаю собак и людей, которые их обожают", "Вот так банда у Вас, Павел, получается! Здорово! Как старшие товарищи приняли нового друга?", "Ну прекрасно, собаки самые лучшие друзья!", "Прикольный песик", "Любит животных Павел! Готов всех к себе забрать! Ему дом для животных надо купить отдельный, больше поместиться тогда животных! Молодец, добрая душа!", – написали комментаторы.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце снова вместе. После скандального развода экс-супруги вообще не находились вместе, а теперь их стали постоянно замечать друг с другом. Поклонники звездной пары решили, что отношения потеплели, поэтому можно надеяться на скорое возвращение Павла к Агате.