"Мне нужно время": исчезнувшая Макеева рассказала о серьезных переменах в жизни

Недавно в жизни артистки произошло серьезное событие, которое очень сильно изменило ее повседневный распорядок. Из-за него актриса даже отгородилась от социальных сетей, чем заставила поклонников сильно волноваться.
Сегодня Анастасия решила нарушить молчание и откровенно рассказать беспокойным фанатами, что же происходит в ее жизни. Как оказалось, у актрисы появилось новое занятие – она ударилась в психологию. Судя по всему, актерской деятельности ей мало, поэтому она твердо намерена освоить новую профессию и поступила в высшее учебное заведение на психологический факультет.
"Мало мне дипломов, решила расширять свои возможности!" — приводит слова Макеевой "Пятый канал".
Обеспокоенных фанатов она попросила не переживать за нее и заранее предупредила, что публикаций в соцсетях в ближайшее время будет в разы меньше, ведь помимо обучения актриса занята репетициями в театре. По ее словам, в этом месяце зрителей ждут 10 спектаклей с ее участием.
"Много работы, все хорошо. Просто теперь мне еще нужно учиться, а на это мне нужно время", – пояснила актриса.
К тому же нужно успевать проводить время с любимым мужем, ради которого она даже сменила фамилию. Как ранее писали "Дни.ру", это событие вызвало у нее бурю эмоций.