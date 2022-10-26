Ласкал девицу: Разругавшийся с женой из-за измен Малахов вышел в люди с полуголой молодухой

Андрей Малахов при всем честном народе облапал полуголую девицу.

Какие только слухи в последнее время не ходят вокруг личной жизни известного журналиста. Поговаривают, что в его браке с супругой не все в порядке: пара довольно редко стала появляться на людях. Не так давно светский сплетник Антон Суровкин, ссылаясь на свой источник, рассказал, что Андрей Малахов нередко ругается с благоверной, якобы, из-за своих грязных измен.

Сам телеведущий предпочитает не комментировать злые толки, так что, пока не понятно, что же на самом деле происходит в его семье. Но ясно одно: шоумен уж точно не выглядит удрученным из-за неурядиц в личной жизни. Накануне он посетил одно из светских мероприятий, а вместе с ним в люди вышли близкие друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса.

Андрей Малахов, конечно, уделил внимание всем, но, кажется, особо нежное – молодой певице Ольге Бузовой. Знаменитость явилась на вечер в очень откровенном наряде: платье с кучей пикантных вырезов оголяло самые аппетитные места ее тела, а дырка в районе бедер показала, что артистка не стала надевать нижнее белье.

На глазах у собравшихся журналист обменялся любезностями с одинокой Ольгой Бузовой. Обнял ее за обнаженную талию, что-то сказал на ушко – в общем, похоже это было больше на ласки. Но очевидно, что между звездами исключительно дружеские отношения. При этом не понятно, сопровождала ли Андрея Малахова на мероприятии жена: кадры с певицей он поклонникам показал, а вот с благоверной – нет.