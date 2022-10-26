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Шоу-бизнес
Ласкал девицу: Разругавшийся с женой из-за измен Малахов вышел в люди с полуголой молодухой

Ласкал девицу: Разругавшийся с женой из-за измен Малахов вышел в люди с полуголой молодухой

Андрей Малахов при всем честном народе облапал полуголую девицу.
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Какие только слухи в последнее время не ходят вокруг личной жизни известного журналиста. Поговаривают, что в его браке с супругой не все в порядке: пара довольно редко стала появляться на людях. Не так давно светский сплетник Антон Суровкин, ссылаясь на свой источник, рассказал, что Андрей Малахов нередко ругается с благоверной, якобы, из-за своих грязных измен.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сам телеведущий предпочитает не комментировать злые толки, так что, пока не понятно, что же на самом деле происходит в его семье. Но ясно одно: шоумен уж точно не выглядит удрученным из-за неурядиц в личной жизни. Накануне он посетил одно из светских мероприятий, а вместе с ним в люди вышли близкие друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса.

Андрей Малахов, конечно, уделил внимание всем, но, кажется, особо нежное – молодой певице Ольге Бузовой. Знаменитость явилась на вечер в очень откровенном наряде: платье с кучей пикантных вырезов оголяло самые аппетитные места ее тела, а дырка в районе бедер показала, что артистка не стала надевать нижнее белье.

На глазах у собравшихся журналист обменялся любезностями с одинокой Ольгой Бузовой. Обнял ее за обнаженную талию, что-то сказал на ушко – в общем, похоже это было больше на ласки. Но очевидно, что между звездами исключительно дружеские отношения. При этом не понятно, сопровождала ли Андрея Малахова на мероприятии жена: кадры с певицей он поклонникам показал, а вот с благоверной – нет.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Андрей Малахов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2022, 12:47 Источник: Соцсети • Требует проверки
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