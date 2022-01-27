Карпович засняли лежащей на лестнице после слухов о романе Прилучного и Муцениеце: Не выдержала

Агата Муцениеце, как и ее муж, публиковали такие милые фотографии, что многие поклонники оказались просто уверены: они снова вместе. При этом ранее знаменитость много раз говорила о том, что все еще любит отца своих наследников, а также нередко упоминала о различных обидах. Оказалось, что все не совсем так, как полагают пользователи.
Так, Мирослава Карпович также была с бывшими возлюбленными на отдыхе. Однако сниматься вместе со всеми она не стала. Звезда "Папиных дочек" предпочитает не говорить о своем романе с Павлом Прилучным. Она не публикует их совместные фото и никак не комментирует события.
Как сама артистка относится к ситуации – пока не совсем понятно. Долгое время Агата Муцениеце отзывалась о ней не совсем лестно, но имени не называла. Сейчас же все замолчали. Мирослава опубликовала фото, на котором она лежит на лестнице. Знаменитость теперь носит челку.
Публика ахнула. Никто не ожидал от артистки таких перемен. Некоторые предположили, что она могла пойти на такое из-за разлада с возлюбленным. Однако информация не подтверждена. "Не выдержала и тоже сделала челку! Ну, как?", "Ой, Мира, зачем? Такой лоб красивый", "За этой модой сейчас все бегут, но Вам хорошо", – прокомментировали подписчики.