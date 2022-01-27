"Невероятно нежная": обнаженная Муцениеце показала ласки из бани

После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще более популярной. Многие поклонницы даже шутили, что теперь точно знают: чтобы стать еще более красивой и построить блестящую карьеру, нужно просто уйти от супруга, отношения с которым не кажутся идеальными. Сама Агата Муцениеце просто занялась собой и поняла, чего хочет от этой жизни.
Артистка успевает все. Она воспитывает двоих детей, ведет несколько собственных шоу на "Ютубе", много снимается, ходит по мероприятиям, приняла участие в программе "Ледниковый период", а также активно развивает свои соцсети. Сейчас на страницу дивы подписаны почти два миллиона человек.
Агата Муцениеце не забывает и о себе. Она редко отдыхает, но у нее есть любимые процедуры. Например, артистка очень любит банные процедуры. Сегодня она сообщила, что сходила на них с подругой и даже показала результат. Дива радостно сообщила, что она так долго мылась и парилась, что ее кожа начала скрипеть.
"Невероятно нежная", – заявила знаменитость и предложила спутнице потрогать ее ладонь. Приятельница знаменитости же не растерялась и тут же начала гладить артистку по накаченным бедрам. Они обе звонко смеялись и выглядели абсолютно счастливыми.