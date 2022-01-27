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Шоу-бизнес
"Невероятно нежная": обнаженная Муцениеце показала ласки из бани

"Невероятно нежная": обнаженная Муцениеце показала ласки из бани

Артистка активно ведет свой личный блог и показывает поклонникам все стороны жизни. На этот раз она продемонстрировала как отдыхает вместе с подругой.
прочитано 159 раз

После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще более популярной. Многие поклонницы даже шутили, что теперь точно знают: чтобы стать еще более красивой и построить блестящую карьеру, нужно просто уйти от супруга, отношения с которым не кажутся идеальными. Сама Агата Муцениеце просто занялась собой и поняла, чего хочет от этой жизни.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Артистка успевает все. Она воспитывает двоих детей, ведет несколько собственных шоу на "Ютубе", много снимается, ходит по мероприятиям, приняла участие в программе "Ледниковый период", а также активно развивает свои соцсети. Сейчас на страницу дивы подписаны почти два миллиона человек.

Агата Муцениеце не забывает и о себе. Она редко отдыхает, но у нее есть любимые процедуры. Например, артистка очень любит банные процедуры. Сегодня она сообщила, что сходила на них с подругой и даже показала результат. Дива радостно сообщила, что она так долго мылась и парилась, что ее кожа начала скрипеть.

"Невероятно нежная", – заявила знаменитость и предложила спутнице потрогать ее ладонь. Приятельница знаменитости же не растерялась и тут же начала гладить артистку по накаченным бедрам. Они обе звонко смеялись и выглядели абсолютно счастливыми.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 14:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость11122
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Недоактрисулька-сосулька вечно страдающая Мучаница как всегда пиарится своим Павлушей! Как надоела эта бездарность с печальными глазами недоеной коровы!
Виктория
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Прежде чем оскорблять актрису , мать двоих малышей . Неплохо бы усвоить одну простую истину « Будьте сами порядочными людьми . Пишите вы , а стыдно за вас нам .
1

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