"Довела себя до бессонницы": Толкалину настигла тревога за судьбу

Актриса театра и кино не прочь поделиться с подписчиками позитивными мыслями, но новая публикация поклонников насторожила.

Любовь Толкалина на своей странице в "Инстаграме" призналась, что ее недавняя ночь прошла без сна, а все потому, что она не могла найти ответ на один очень важный вопрос, возникший во время подготовки спектакля "Тайные дела великого значения", в котором ей досталась роль Елизаветы Тюдор.

Актриса призналась, что на нее большое впечатление оказала репетиция сцены казни Марии Стюарт, а позже от близкого человека она услышала утверждение о том, что у христианина нет понятий "судьба" и "карма", при этом всегда есть выбор – совершать поступки по велению сердца или по Божьим законам. Мысль о том, что судьбы не существует, не давала ей покоя весь день и не оставила с наступлением ночи.

"Честно сказать, я чайной ложной за ночь съела себе голову в своем размышлении на эту тему и довела себя до бессонницы, – написала Толкалина.

Свой пост она закончила обращением к подписчикам, спросив, по их мнению, есть ли судьба. Поклонники актрисы охотно поделились с ней своими мыслями на этот счет, а кто-то, переживая за кумира, посоветовал спать больше по ночам и заботиться о здоровье.

Стоит признать, что подобные философские посты для "Инстаграма" Толкалиной – редкость, гораздо чаще она выставляет напоказ части своего тела. Так, недавно бурную реакцию у подписчиков она вызвала снимком в нижнем белье.