"Надо было уже без трусиков": выставившая напоказ интимное место Толкалина вызвала ажиотаж

43-летняя Любовь Толкалина любит эпатировать публику откровенными снимками. Звезда театра и кино в очередной раз спровоцировала нападки в свой адрес.

Актриса находится в прекрасной форме и не стесняется демонстрировать общественности свое тело в соцсетях. На сей раз Любовь Толкалина опубликовала в личном микроблоге смелое фото на фоне статуи льва.

Артистка сделала снимок в Крыму. Она предстала в блестящей короткой майке и в одних трусах. Знаменитость позировала с поднятой ногой так, что видно ее интимное место, прикрытое тканью.

Любовь Толкалина и сама понимает, какую реакцию вызывают ее подобные снимки. "Мы со Львом Николаевичем подразним вас немного в этот аномально холодный и ветреный день в Крыму. И не забудьте оставить комментарий про возраст, ту часть купальника, что подтарчивает и синюшные ноги", – с иронией подписала кадр звезда.

Поклонники восхитились красотой и грацией актрисы, осыпав ее комплиментами. Но оказалось много и тех, кто раскритиковал знаменитость. "Провокаторша", "Надо уже было и без трусиков", "Красивая женщина, но дурочка", – обрушились на артистку нападки хейтеров.

Напомним, в конце декабря прошлого года Любовь Толкалина показала снимок к роли в сериале Happy End. На нем она предстала абсолютно голой. Интимные места актриса прикрыла с помощью выбранной позы.

