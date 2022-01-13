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Сериалы
"Это, надо сказать, определенный вызов": Толкалина рассказала о первом опыте с женщиной

"Это, надо сказать, определенный вызов": Толкалина рассказала о первом опыте с женщиной

Перед актрисой поставили сложную задачу.
прочитано 159 раз

19 января на экраны выйдет многосерийная картина "Бег улиток". Одну из главных ролей в ленте доверили Любови Толкалиной.

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Режиссером триллера "Бег улиток" выступил Стас Иванов, известный по проекту НТВ "Немцы". Как призналась Толкалина, она очень хотела поработать с Ивановым. Система взглядов 39-летнего режиссера кажется Любови интересной. Артистка отметила также, что влюбилась в сценарий "Бега улиток" с первых строк. Он показался знаменитости невероятно захватывающим.

Авторы триллера, отметила Толкалина, поставили перед ней сложную задачу. Так как действие фильма развивается в нескольких частях сознания центрального персонажа, Любови пришлось играть в двух разных амплуа. Кроме того, на площадке "Бега улиток" актриса изображала лесбийские ласки. В многолетней карьере Толкалиной это был первый подобный опыт. Ранее актриса не играла любовь с женщиной.

"Это, надо сказать, определенный вызов", - поделилась звезда.

Фото: пресс-служба

В центре повествования ленты две девушки по имени Марина. Обеих героинь играет актриса Дарья Урсуляк.

Один персонаж Урсуляк является соцработником и пытается спасти свою подопечную Леру, которая пострадала от насилия. На фоне переутомления и стресса у Марины случается инсульт, недуг провоцирует появление провалов в памяти. Марина начинает теряться в пространстве и во времени.

В это время вторая Марина занимается журналистским расследованием. Этот персонаж Дарьи Урсуляк тоже хочет помочь жертве насилия Лере. Марина под номером два одержима идеей найти преступника. Сериал "Бег улиток" будет транслировать онлайн-кинотеатр KION.

Фото: пресс-служба

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Фото: пресс-служба
Автор: 13 января 2022, 17:57
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