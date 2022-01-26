"Можете поздравить": отбившая чужого мужа Макеева похвасталась новой фамилией в паспорте

В жизни Анастасии Макеевой случилось важное событие – теперь она начала новую жизнь с новой фамилией.

Анастасия Макеева рассказала в своем "Инстаграм" о радостном событии. Женщина накануне поменяла фамилию и обновила паспорт. Об этом она сообщила, выложив видео в микроблог. На ролике артистка счастливая выходит из кабинета государственного учреждения. Она заливается смехом, так что видно, что звезда счастлива. Разделил радостный момент с ней ее супруг, который снимал все происходящее на телефон. В конце видео женщина продемонстрировала на камеру предмет радости – новенький паспорт, в котором красуется новая фамилия. Так что теперь она Макеева-Малькова.

Звезда предложила подписчикам поздравить ее с новым днем рождения, ведь родился новый человек – Макеева-Малькова Анастасия Васильевна. "Можете меня поздравить", – говорить актриса. Также она заявила, что у нее началась новая жизнь, поскольку теперь она принадлежит к "родовой программе" Романа. Кстати, по голосу супруга понятно, что он тоже рад новому статусу актрисы. Ему приятно, что звезда взяла его фамилию, сделав такой приятный подарок.

Напомним, что со строителем Романом Мальковым артистка познакомилась в 2020 году. Бизнесмен даже расстался со своей женой, чтобы быть вместе с возлюбленной. Долгое время пара находилась в центре всевозможных скандалов, так как экс-супруга мужчины обвиняла его в отсутствии алиментов и долгах, а Макееву в том, что звезда разрушила ее семью. Однако влюбленные смогли пережить трудности. Теперь они счастливы и с удовольствием делятся моментами из семейной жизни с фолловерами.