"Я б имел трех жен": Карпович назвала Султаном мечущегося между двумя женщинами Прилучного

Мирослава Карпович наслаждается отдыхом с любимым в ОАЭ.

На днях российский актер Павел Прилучный взорвал Сеть свежим постом в "Инстаграм". Звезда сериала "Мажор" выложила снимок с бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми: Тимофеем и Мией. Поклонники принялись гадать – уж не воссоединилось ли семейство. Оказалось, на отдыхе в Дубае вместе с ними и Мирослава Карпович. Соместный отдых приурочен к девятилетию старшего наследника Павла и Агаты.

Мирослава Карпович показала в своем микроблоге в разделе "Сторис" кадр с романтической фотосессии с нынешним возлюбленным, которую назвала "Анжелика и Султан". На фото Карпович предстала в национальном арабском костюме. Кадр с такой же фотосессии выложил у себя Павел Прилучный.

Судя по всему Агата Муцениеце и Мирослава Карпович смогли найти общий язык, раз отправились отдыхать вместе. Недавно Прилучный отдохнул с бывшей женой и детьми в развлекательном парке. Так что актер успевает и с возлюбленной сфотографироваться, и бывшей семье угодить. История получилась как в той песне: "Если б я был Султан, я б имел трех жен..."

Фанаты впрочем отметили, что не против такого варианта отношений и даже признали их вполне цивилизованными. Правда, нашлись и моралисты, которые сочли такой отдых лицемерным и неприличным.