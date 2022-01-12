Побледневшая Толкалина вызвала переполох

Любовь Толкалина поделилась необычными снимками.

Артистка поделилась новостью, которая ее расстроила – начало съемок нового проекта перенесли на февраль. Она сообщила поклонникам, что приедет специально, чтобы сыграть в спектакле. Сейчас Любовь находится в Венеции, куда сбежала от холодов еще до новогодних праздников.

Толкалина опубликовала фото, на котором предстала в образе невесты, скрытой белой пеленой. Подписчики бурно отреагировали на снимок, сравнив побледневшую артистку со Снежной Королевой. "Магическая красота", "Зимы, зимы ждала природа", "Любаша сказка", "Невероятной красоты и внутренней силы Женщина!", "Красивая женщина!", "Очень выразительные глаза! Одно слово – Королева!", "Снежная Королева!", "Снежная королева прям какая-то", – написали комментаторы.

Ранее Любовь Толкалина рассказывала о проблемах со здоровьем. Путешествуя по Венеции, артистка решила рассказать подписчикам историю композитора Антонио Вивальди, который с детства был серьезно болен, но продолжал писать музыку. Подписчики были в восторге от того, как подробно и интересно Любовь описала творческий путь Вивальди и попросили ее чаще публиковать длинные посты.