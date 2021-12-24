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Шоу-бизнес
"Какая бесстыдница": абсолютно голая Толкалина ошарашила народ

"Какая бесстыдница": абсолютно голая Толкалина ошарашила народ

Любовь Толкалина сегодня пользуется большой популярностью у режиссеров.
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В уходящем году у актрисы было немало интересных и ярких ролей. Звезда даже составила подборку из десяти своих лучших работ. Получившийся список Любовь Толкалина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте, сопроводив его соответствующими снимками.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

На первом месте оказалась роль в сериале Happy End. На иллюстрирующем эту работу снимке раскрепощенная Толкалина предстала совершенно голой. Самые интимные места женщина прикрыла с помощью выбранной позы, однако народ все равно оказался ошарашен такой откровенностью.

В комментариях к провокационному фото люди стали обсуждать смелость 43-летней актрисы. Одни нашли женщину поистине прекрасной, другие же решили, что Толкалина окончательно потеряла стыд, раз пошла на такое.

Фолловеры написали:

"Ах какая бесстыдница!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как не стыдно выставлять себя голой, такая прекрасная артистка, мама, бабушка наверняка, ведь вся страна смотрит на вас, или вы так деньги зарабатываете", "Ты бомба", "Огненная красотка", "Какая вы шикарная женщина".

Также люди отметили, что у актрисы был по-настоящему результативный год, и посоветовали ей и впредь не сдавать обороты.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Любовь Толкалина прижалась к знаменитому красавцу.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 10:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Откровенные фото Любови Толкалиной

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