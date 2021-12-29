Сбежавшая из страны Толкалина рассказала о страшных проблемах со здоровьем

Любовь Толкалина поделилась личным.

Артистка сбежала от московских холодов в более теплую Венецию. Любовь призналась, что для нее город на воде похож на театральные декорации, а пустые старинные улочки без туристов создают особую атмосферу. Также итальянский город каналов является родиной многих великих деятелей искусства.

Толкалина вспомнила историю композитора Антонио Вивальди, который писал музыку, несмотря на страшные проблемы со здоровьем. Артистка кратко рассказала о жизни композитора, его недугах и творческом пути.

Комментаторы поддержали Любовь, многие поделились своим опытом путешествия в Венецию. "И для меня Венеция - театральная декорация! Кажется, что этот сказочный мистический город можно было только придумать! Откроешь глаза и он исчезнет", "Замечательный текст, спасибо!", "Любаша! Как же захватывающе интересно вы пишите!", "Люблю Италию, но в Венецию и не тянуло. Но после вашего чудного поста– поставила галочку", "Любовь, Венеция Вам очень к лицу!", "Я посещала этот необычный город летом... очень впечатляет...мне кажется, что это город прекрасен в любое время года", "Выглядите загадочной и как всегда великолепно интригующе. С наступающими!", – написали комментаторы.

Ранее Любовь Толкалина шокировала подписчиков своими обнаженными фото. Артистка в уходящем году снялась в нашумевшем сериале Happy End. Зрители высоко оценили многосерийный фильм, поэтому его продлили на второй сезон, который уже начали снимать. На обложке новой части Толкалина предстала абсолютно голой, что крайне взбудоражило ее поклонников.