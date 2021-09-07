Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
19:14
Политолог Березовец назвал имя будущего президента Белоруссии
19:13
Дерипаска спрогнозировал дальнейший рост инфляции в России
19:01
Американский политик хочет отключить свет в резиденции Путина
18:10
Юлия Ауг сообщила о стрессе после визита полицейских с автоматами: Готов в любой момент закричать
17:54
Изнасилованного парнем Костюшкина ждет судебная экспертиза
17:17
Представители отреагировали на слухи о бегстве оскандалившейся Николь Кидман
17:08
"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться
17:02
Эксперты сравнили расходы россиян и американцев за ЖКХ
16:51
"Мы были еще молодыми": откровения отца о брате-близнеце Жанны Фриске
16:36
Прижавшая младенца к груди Оксана Фандера сделала заявление
16:13
"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины
16:12
Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
16:11
Голая Караулова поддалась уговорам женатого Плющенко
15:41
Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента
15:13
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
14:50
Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение
14:50
Возбужденные танцы влажной Глюкозы вызвали оторопь
14:29
Милош Бикович собрался жениться: пора заводить детей
14:22
Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"
14:00
Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева
13:53
"Мне так больно": Брошенная мужем после родов Галич упивается слезами
13:45
Эксперт рассказал о праве пенсионеров на доплаты за родственников
13:41
Игорь Николаев разбит смертью близкого человека
13:31
Актер "Глухаря" и "Склифосовского" устроил дебош в магазине
13:17
В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
13:10
Маркл в бешенстве из-за нежностей мужа с молодой красоткой
13:10
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
13:06
В подмосковном Видном поймали налетчиков на автомойку
12:56
Литвинова обрушилась на российских мужчин: Избалованные и безнаказанные
12:56
"Внезапно": Вскрылась правда об умершем после ковида Краснове
12:39
В окружении Зеленского назвали новую причину потери Крыма: Тотальный моральный обвал
12:16
Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли
12:12
Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей
12:02
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
12:00
"Мне всегда казалось это мерзким": Бородина рассказала о бессовестном воровстве
12:00
Звезда серила "Прослушка" найдена мертвой в столовой роскошного пентхауса
11:54
"Реально позор": Сверкающая сосками дочь Успенской взбудоражила Орлову
11:50
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
11:22
Акиньшина о реноме скандалистки и напряженных коллегах: Мою репутацию уже сложно сделать хуже
11:17
"Есть волшебная грудь": Подольская отстранила Преснякова от новорожденного сына
11:17
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
10:56
Под Петербургом нашли обезглавленный труп мужчины
10:48
Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы
10:37
"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова
10:36
Господи, упокой его душу: обнародовано жуткое фото добитого инсультом Краснова
10:19
Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе
09:58
Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет
09:48
ФАС завела дело против крупных продуктовых сетей из-за подозрений в подорожании моркови
09:38
"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков
08:55
"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
"Безвыходная ситуация": Бузова сделала заявление об аборте
Флешмоб с Сергеем Лавровым набирает популярность в Сети
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Изнасилованного парнем Костюшкина ждет судебная экспертиза

Изнасилованного парнем Костюшкина ждет судебная экспертиза

Артист Стас Костюшкин ожесточенно борется за свои права. Суд вынес неожиданное решение.
прочитано 879 раз

Экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин устал ощущать себя жертвой. Еще в детстве он почувствовал себя уязвленным, когда его изнасиловал незнакомый парень. Эта история осталась в прошлом, и теперь артист не намерен никому давать себя в обиду. Не так давно дорогу ему перешла певица Монеточка, на которой певец решил отыграться и заработать.

ПО ТЕМЕ

Облитый помоями Костюшкин сцепился с певицей Монеточкой

Набросившегося на Монеточку Костюшкина оставили с носом

 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Артист полагает, что молодая вокалистка сплагиатила его песню "Женщина я не танцую", поэтому подал на нее в суд и потребовал 900 тысяч рублей в качестве компенсации. Первое заседание отложили, а затем адвокат певицы Монеточки попал впросак, что усложнило разрешение вопроса. Наконец, уполномоченные заявили, что точку в скандале поставит судебно-музыкальная экспертиза.

Представитель Стаса Костюшкина выразил крайнее недовольство тем, что конфликт нельзя урегулировать на стандартном заседании. "Мы считаем, что истец должен доказать, что права на песню принадлежать ему. Ответчик же говорит, что это пародия и доказательств не предоставляет. Ответчик сам признал использование производных частей трека", — отреагировал адвокат певца.

А вот защитник певицы Монеточки наоборот настроен положительно. Он заявил о готовности к решающей экспертизе. Примечательно, что расходы за эту судебную процедуру легли на плечи артистки, которая пытается уладить спор со Стасом Костюшкиным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 17:54 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о певице Монеточке

комментарии

Ответить:

Гость847373
Пожаловаться Ответить
Урод
Минеточка
Пожаловаться Ответить
Да и хрен с этой лажевой песенкой. Можно поподробнее про изнасилование? Как это было? Понравились, наверное?
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться

Поведение певицы сильно настораживает

Шоу-бизнес

"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины

Все случилось во время отпуска
Шоу-бизнес

Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову

Актриса поделилась личным
Шоу-бизнес

"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова

Раскрыта пикантная тайна актрисы Мирошниченко

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+