Изнасилованного парнем Костюшкина ждет судебная экспертиза

Артист Стас Костюшкин ожесточенно борется за свои права. Суд вынес неожиданное решение.

Экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин устал ощущать себя жертвой. Еще в детстве он почувствовал себя уязвленным, когда его изнасиловал незнакомый парень. Эта история осталась в прошлом, и теперь артист не намерен никому давать себя в обиду. Не так давно дорогу ему перешла певица Монеточка, на которой певец решил отыграться и заработать.

Артист полагает, что молодая вокалистка сплагиатила его песню "Женщина я не танцую", поэтому подал на нее в суд и потребовал 900 тысяч рублей в качестве компенсации. Первое заседание отложили, а затем адвокат певицы Монеточки попал впросак, что усложнило разрешение вопроса. Наконец, уполномоченные заявили, что точку в скандале поставит судебно-музыкальная экспертиза.

Представитель Стаса Костюшкина выразил крайнее недовольство тем, что конфликт нельзя урегулировать на стандартном заседании. "Мы считаем, что истец должен доказать, что права на песню принадлежать ему. Ответчик же говорит, что это пародия и доказательств не предоставляет. Ответчик сам признал использование производных частей трека", — отреагировал адвокат певца.

А вот защитник певицы Монеточки наоборот настроен положительно. Он заявил о готовности к решающей экспертизе. Примечательно, что расходы за эту судебную процедуру легли на плечи артистки, которая пытается уладить спор со Стасом Костюшкиным.