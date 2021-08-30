Трижды сидевший в тюрьме насильник Костюшкина жаждет новой встречи

В прошлом году бывший солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин сделал шокирующее признание. На шоу "Алена, блин!" певец рассказал, что стал жертвой изнасилования, когда ему было всего восемь лет. По словам артиста, его с друзьями изнасиловал незнакомый парень.
Мальчишки были напуганы и не смогли рассказать о беде взрослым. Так как преступника никто не запомнил и не заявил в полицию, дело кануло в лету. Спустя 40 лет предполагаемый насильник увидел признание Стаса Костюшкина и сам вышел на связь.
Мужчина, который назвал себя Николаем Александровичем, признался в содеянном и заявил, что хочет встретиться со Стасом Костюшкиным, чтобы попросить у него прощения. Однако директор певца считает, что такие извинения уже никому не нужны.
По данным Life, предполагаемому насильнику 59-лет. Он трижды сидел в тюрьме и потерял одну ногу из-за гангрены. Также известно, что он был женат, у него есть дети и внуки. Когда-то он владел магазином, но потом бизнес пришлось закрыть. В 1990-х он несколько раз сидел в тюрьме за изнасилование, драку со смертельным исходом и разбой.
Мужчина заявил, что сожалеет о содеянном, но себя он также считает жертвой. Якобы он сделал это "на слабо" сам тоже подвергался насилию.
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