Набросившегося на Монеточку Костюшкина оставили с носом

Стас Костюшкин ранее подал в суд на коллегу из-за своей песни "Женщина, я не танцую". Но заседание пришлось отложить.

Исполнитель некоторое время назад заявил о плагиате. Экс-солист группы "Чай вдвоем" напал на Монеточку с обвинениями и потребовал выплатить ему 900 тысяч рублей компенсации за использование его творения.

Стас Костюшкин посчитал, что певица украла его композицию, назвав "Мама, я не зигую". В досудебном порядке артисту вопрос решить не удалось. Теперь же Монеточка не пришла на заседание в суд Екатеринбурга, поэтому слушание по громкому делу было отложено.

По данным помощника председателя инстанции Екатерины Синицкой, рассмотрение вопроса назначено теперь на 2 сентября. Так что пока Стас Костюшкин остался с носом.

Как писали "Дни.ру", представители певца не раз пытались разрешить конфликтную ситуацию, но певица Монеточка ни в какую не захотела выплачивать коллеге крупную сумму денег. Максимум, который предложили Стасу Костюшкину — сто долларов. Разумеется, такой плевок в лицо артист теперь не стал. Он намерен идти до конца в отстаивании своих авторских прав.

Напомним, ранее Стас Костюшкин угодил в громкий секс-скандал. Он рассказал о том, что в детстве подвергся насилию со стороны мужчины. Из-за этого на певца посыпались нападки, его буквально затравили за откровенные признания.