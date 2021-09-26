"Все превращается в мясную историю": Прилучный высказался об отношении к сексу

Оказывается, актер в интимных отношениях консерватор. Он отметил, что может обойтись с возлюбленной без экспериментов в постели. Для него это не главное.
По мнению Павла Прилучного, если в паре есть гармония, секс не приедается. Он добавил, что важно, чтобы партнеру нравилось. Также артист убежден, что тело у человека может быть каким угодно: если присутствует сексуальное влечение, то недостатки – не помеха.
Павел Прилучный подчеркнул, что для него в сексе важна прежде всего душа. "Иначе все превращается в мясную историю", – высказался актер. Для него большое значение имеют чувства к девушке.
Артист добавил, что он самый настоящий романтик. Напомним, у звезды "Мажора" бурный роман с коллегой – Мирославой Карпович. Актрису называли разлучницей. Поговаривали, что Павел Прилучный начал с ней встречаться еще до того, как развелся с Агатой Муцениеце.
Отметим, сейчас поклонники начали подозревать, что их кумир снова одинок. Такие домыслы родились из-за того, что он в последнее время не делится снимками с избранницей. Кстати, от расспросов о личной жизни знаменитость всегда уклоняется.
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