"12 лет мы вместе": Плюнувший на Карпович Прилучный обнародовал интимную связь

Звездный мужчина неожиданно признался в любви. Павел Прилучный отмечает важную дату.

Российский артист Павел Прилучный с легкостью покорил не только красивых женщин, но и сердца своих поклонников. Выяснилось, что уже много лет у знаменитости есть мощная группа поддержки, которая собирает всю актуальную информацию и оказывает помощь. Актер высоко ценит членов фан-аккаунта, поэтому признался им в любви.

"У нас сегодня круглая дата, 12 лет мы вместе", — объявил Павел Прилучный. Мужчина дал понять, что между ним и поклонниками выстроилась не посредственная, а вполне интимная связь. По словам актера, фанаты порой знают больше сведений о его жизни, чем он сам.

Пользователи Сети впечатлились из-за душевных слов звезды и оставили много комментариев. Павла Прилучного осыпали комплиментами и бурными поздравлениями. Народ похвалил знаменитого мужчину за талант, красоту и потрясающую актерскую работу.

Артист легко и беззаботно выразил чувства к своей официальной группе, а вот про Мирославу Карпович совсем забыл. В инстаграм-аккаунте вообще не появляется постов о том, как он относится к своей ненаглядной избраннице. Создается впечатление, что Павел Прилучный плюнул на нее и окунулся в работу. В последнее время актер стал все чаще мелькать перед камерами с коллегой Дарьей Мельниковой.

