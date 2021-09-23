"Стоило год поплакать": обвиненную в связи с женатым Муцениеце вывели на чистую воду

На днях бывшую жену Павла Прилучного заподозрили в связи с женатым мужчиной. Это произошло после заявления актрисы Галины Безрук о том, что она разводится с мужем – актером Артемом Алексеевым. Женщина якобы нашла у супруга переписку с любовницей, имя которой не назвала, но намекнула. По довольно пространным намекам пользователи Сети опознали в любовнице Агату Муцениеце и обвинили актрису в том, что она стала разлучницей после того, как сама пережила предательство.
Экс-супруга Прилучного с подобными обвинениями не согласилась. Однако по мнению Лены Миро, правда это или нет – не столь важно. Известная блогерша считает, что обвинения в адрес Муцениеце говорят лишь о ее популярности, которую она снискала после скандального развода. В своем блоге в "LiveJournal" блогерша вывела артистку на чистую воду.
"Стоило год поплакать. Рассказать, как ее лупили. Обозвать нехорошими словами всех разлучниц страны, заставляющих страдать честных мучениц. И все – звезда родилась," – написала Миро.
Блогерша уверена, что все это помогло актрисе добиться социальной значимости и даже стать роковой женщиной в глазах аудитории. Обвинения в связи с женатыми в адрес Муцениеце Миро считает лишь показателем успеха артистки.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце после скандальных обвинений заговорила о Боге.
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