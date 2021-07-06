Разведенная Муцениеце захотела заняться сексом втроем

Агата Муцениеце поздравила с днем рождения свою подругу, супругу Дениса Кукояки, Елену. Слова артистки удивили пользователей.

Елена Кукояка сейчас является крайне популярной личностью в "Тиктоке". Ее совместный профиль с супругом, участником музыкального коллектива "Хлеб", и маленькой дочкой набирает популярность каждый день. Семья снимает забавные видео о своей жизни. Также Елена является соведущей программы Агаты Муцениеце, MamBook. В эфире шоу они обсуждают проблемы детей и родителей, а также обмениваются опытом в воспитании наследников.

Актриса опубликовала несколько фото и видео, на которых они с подругой веселятся вместе. "Я влюблена в ее смех, глаза, чувство юмора", – заявила она. Знаменитость подчеркнула, что не понимает, как можно быть настолько идеальным человеком и уверена, что Елену ждет что-то очень хорошее впереди.

"Надеюсь на тройничок", – вдруг подчеркнула Агата Муцениеце. Многие пользователи слегка удивились подобному проявлению чувств, но поклонники актрисы быстро разложили все по полочкам. Оказалось, что в своей передаче Агата много раз шутила, что не найдет мужчину своей мечты и просто однажды переедет к одной из ее любимых семей со всеми вытекающими.

Поклонники восхитились искренностью дивы. "Вы такие классные", "Не поздравление, а какое-то чудо! Пусть все будет", "Девочки, такие настоящие и красивые! Обожаю", "Агата, Вы любовь! Такая крутая и смешная", "Очень классные! Дай Бог", – писали они.

