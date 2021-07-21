"Посмотрите на это чудо": Муцениеце показала малыша

Агата Муцениеце в своем личном блоге делится с поклонниками последними новостями из жизни. На этот раз ей удалось растрогать всех.

Артистка опубликовала трогательное видео. На кадрах она идет по каменистой дороге, а в ее ногах бегает крохотный щенок. "Ты мой сладкий, дай я сниму твою мордочку", – нежно приговаривает она за кадром, окликая малыша. Однако голову он так и не поднял.

В тексте под роликом знаменитость обратилась к жителям города Сочи. Она отметила, что около Агурских водопадов живет щенок, которому очень нужен дом и сообщила, что он гуляет там совсем один. "Посмотрите на это чудо!" – написала она. Агата Муцениеце указала, что малыш может стать верным другом для каждого, а после "вырастет красавцем и защитником, напарником и партнером по жизни". Она оставила контакт женщины, которая занимается поиском хозяина для щенка.

Знаменитость написала, что такой хороший пес просто не должен и не может быть один. Поклонники поддержали актрису. Они указали, что теперь будут искренне волноваться, нашел ли щенок дом, и попросили Агату сообщать им последние новости.

"Пусть найдет свой дом малыш! Такой классный", "Такой лапунь. Пусть и ему, и кому-то повезет", "Какой сладкий", "Держу кулачки! Чье-то счастье бегает и ждет", "Пусть малыш найдет любящий дом", "Чудо", "Просто игрушечный песик", "Такая милота маленькая", "Что за чудо", "Хвост крючком, хорошим охранником станет", – прокомментировали поклонники Агаты Муцениеце.

