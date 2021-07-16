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Шоу-бизнес
Кривые зубы и жирные руки: Униженная Прилучным Муцениеце пожаловалась на ущербность

Кривые зубы и жирные руки: Униженная Прилучным Муцениеце пожаловалась на ущербность

Звезда "Закрытой школы" заявила о низкой самооценке. Агата Муцениеце нашла в себе массу изъянов.
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После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце всерьез занялась собой. Не удивительно, ведь вся страна обсуждала хорошенькую внешность Мирославы Карпович, которая увела актера из семьи. Униженная предательством мужа артистка начала посвящать много времени тренировкам, улучшила физическую форму и сменила стиль в одежде на более откровенный. Несмотря на успехи, Агата Муцениеце признается — она не уверена в себе. Более того, то и дело у нее появляются комплексы, от которых сложно избавиться.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Как пишет РИА ФАН, в честной беседе с подписчиками в "Инстаграм" звезда рассказала, что именно заставляло ее чувствовать себя ущербной. В перечень дефектов вошло и строение зубов, и даже непослушная прядь волос на голове. "Грудь мне не нравилась, мои ноги — мне казалось, что они жирные. Мне казалось, что у меня жирные руки, короткие пальцы", — выразилась знаменитость. Кроме того, Агату Муцениеце расстраивал собственный голос и она считала себя недостаточно талантливой.


Напомним, актриса допускает одиночество до конца жизни, поскольку относится к категории однолюбов. Об этом она также сообщала в одной из своих инстаграм-историй. Агата Муцениеце объявила, что до сих пор не оправилась после скандального раставания с Павлом Прилучным.


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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 12:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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