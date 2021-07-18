Муцениеце в пикантном наряде вывалила грудь перед камерами

Агата Муцениеце открыла новую главу в своей жизни, несмотря на то, что развод дался ей очень тяжело и первое время она довольно сильно переживала из-за разрыва с актёром.
Спустя несколько месяцев Агата похорошела, занялась спортом и быстро привела себя в форму. Теперь девушка ждет новую любовь, воспитывает детей и проводит время с друзьями. В гардеробе актрисы появилось много откровенных коротких платьев и обтягивающих нарядов. По словам самой Агаты, ей довольно непривычно быть такой женственной.
На красной дорожке Муцениеце предстала в черном платье-футляре мидакси с открытыми плечами и акцентом на щиколотках. Завершили образ элегантные босоножки на шпильке. Актриса оголила грудь, из-за чего она буквально вываливалась из наряда. Она собрала волосы в высокий пучок и дополнила утончённый и стильный образ вечерним макияжем. Муцениеце была приглашена в качестве ведущей вечера и провела на сцене несколько часов, изящно позируя перед фотокамерами.
«Агата, платье — огонь», «Вы изюминка вечера», «Агата, как девчонка-настоящая», «Такая вы естественная, приятно смотреть», – восклицали довольные подписчики, которые были в восторге от образа актрисы.
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