"Я однолюб": разведенная Муцениеце рискует навсегда остаться одна

Агата Муцениеце призналась, что может еще долго страдать из-за развода с Павлом Прилучным.

Брачный союз Муцениеце и Прилучного распался в июне прошлого года – до этого артисты прожили вместе почти девять лет и произвели на свет двух наследников. Теперь после громкого развода пары прошел уже год, однако Агата Муцениеце, тяжело переживавшая крах семьи, до сих пор полностью не пришла в себя.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта 32-летняя артистка как-то призналась, что она не из тех людей, которые могут за год все забыть и начать жить счастливо. Знаменитость рассказала, что она может еще долго страдать до тех пор, пока ее душа полностью не излечится от пережитого.

"Может, я однолюб и буду до конца дней своих сидеть," – заявила Муцениеце.

Поклонникам, переживающим за Агату, остается надеяться на то, что ее душа все же исцелится в скором времени и молодой женщине не придется до конца жизни оставаться одинокой.

Что касается бывшего мужа актрисы, то он совсем не похож на однолюба. Судя по слухам в Сети, Павел Прилучный начал встречаться с Мирославой Карпович еще до развода с женой. Сейчас пара продолжает строить отношения. Недавно знаменитости вместе провели отпуск на Мальдивских островах.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце неожиданно выразила желание заняться сексом втроем.