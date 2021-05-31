"Начинаю серьезно переживать": беременную Арзамасову всполошило анонимное послание

Елизавета Арзамасова активно ведет свой личный блог и общается с поклонниками. Иногда личные сообщение начинают настораживать ее.

Артистка опубликовала фотографию. На кадре нижнюю часть ее лица скрывает шляпа, а взгляд устремлен в камеру. Она рассказала, что нередко ей приходят крайне интересные письма. Темой этой недели, по словам знаменитости, стали "двери возможностей". Она рассказала, что в какой-то момент "начинает серьезно переживать".

Все дело в том, что Елизавета Арзамасова боится давать советы. Она подчеркнула, что у каждого человека своя судьба, а потому одно не совсем обдуманное слово может стать роковым в некоторых ситуациях. Однажды ее мама дала ей совет. Она попросила дочь никогда никого не слушать и идти своей дорогой. Именно эту мысль актриса всегда держит в голове.

Звезда отметила, что все люди любят делиться своим опытом и навязывать свое мнение. Однако она не считает такое поведение корректным, так как именно таким путем можно нарушить ход чужой жизни. Елизавета сообщила, что тоже часто отвечает всем на эмоциях, но сейчас решила начать контролировать их. Она пожелала всем самостоятельно принимать решения.

Откровения Елизаветы Арзамасовой вызвали волну восхищений со стороны поклонников. "Браво! На одном дыхании!", "Именно это я и хотела от Вас услышать. Мнение адекватного человека", "Какие слова, Лиза! Я в восторге", "Слова достойные и мудрые", "Какая же молодец! Благодарю", "Все грамотно расписала, умница!", "Полный восторг от Ваших мыслей! Так лаконично и грамотно", – писали они.

