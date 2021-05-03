Народный артист Олег Вавилов срочно доставлен в больницу

Звезду фильмов "Странная женщина", "Глаз Божий", сериала "Голубка" забрали в больницу из Московского академического театра сатиры. Медики обнаружили у Олега Вавилова ишемическую атаку – проблемы кровообращения в головном мозге. По данным СМИ, у актера заметно нарушение речи.
Напомним, Олег Вавилов появился на свет Узбекистане. Отец будущей звезды советского кино был военным. Вавилов был студентом ГИТИСа. Артист является членом труппы Театра сатиры с 2004 года.
Первое появление Олега Вавилова в кино – фильм "Псевдоним: Лукач". Популярность артисту принесла работа в картине режиссера Юлия Райзмана "Странная женщина". Лента свята в 1977 году. В творческой копилке Олега Вавилова на сегодняшний день 48 киноработ и десятки театральных ролей.
Олег Вавилов женат. Его супруга – Наталия Вениаминовна Батаен – руководит музеем. В 1981 году у пары появился сын. Мальчика назвали Георгий. Наследник Олега Михайловича также выбрал профессию артиста. В 2016-м в семье звезды театра и кино произошла трагедия. У сына Олега Вавилова произошла остановка сердца. 34-летний мужчина умер во сне, в своей постели.
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