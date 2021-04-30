Из роскошного ресторана Калашникову увезли на скорой: Головокружение, тошнота

Артистка приехала в столичный клуб, чтобы поддержать коллег на презентации нового сингла. Актриса Дарья Егорова и блогер Александра Кошкина выпустили трек под названием "Торю на танцполе".
После этого Анна Калашникова вместе с подружками отправилась в ресторан на ужин с приятелем. Однако внезапно посреди вечера артистке стало плохо – она упала в обморок. Ее срочно госпитализировали в одну из частных клиник.
Представитель певицы рассказал, что плохое самочувствие стало следствием сильного стресса из-за травли после выхода нового трека артистки "Гагарин". Хейтеры начали писать в Сети, что звезде не стоило выступать в нижнем белье, еще и с песней про героя Советского Союза и России.
Как отметил пресс-секретарь, Анна Калашникова переутомилась, плюс у нее упало давление. Врачи оставили ее на ночь в больнице, так как она жаловалась на головокружения и тошноту. Правда, болеть артистке сейчас никак нельзя – на носу съемки клипа на песню "Гагарин". По словам представителя, если звезда не оклемается, вся команда "влетит" на огромные деньги – на кону 10 миллионов рублей.
Как оказалось, работа над роликом должна вот-вот начаться. Уже забронирована студия, выплачены гонорары шоу-балету и режиссеру.
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