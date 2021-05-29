Вслед за Прокловой: сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова

Бывшие студентки народного артиста Олега Табакова поддержали актрису Елену Проклову, рассказав о домогательствах со стороны мэтра.

Недавно Елена Проклова со слезами на глазах поведала, что в 15 лет ее домогался известный актер. Слушая историю знаменитости, многие стали подозревать, что этим артистом мог быть Олег Табаков, который скончался весной 2018 года. Накануне еще две актрисы заявили, что мэтр склонял ее к интимной близости.

С журналистами пообщалась актриса Елена Антоненко, которая живет в США. Она рассказала, что Табаков приставал к ней во время вступительных экзаменов во МХАТе. "Покажи мне свою сисечку", – якобы сказал артист Елене. По словам Аноненко, поступающие девушки были готовы на многое, но она оскорбленная убежала в тот день.

Как пишет издание "Комсомольская правда", в те годы ходили слухи, что Олег Павлович весьма близок с 16-летней студенткой Ольгой. Журналистам удалось пообщаться с этой женщиной. Она подтвердила, что артист проявлял к ней сексуальный интерес, несмотря на большую разницу в возрасте.

Ольга призналась, что воспринимала Табакова как педагога, а тот, вероятно, влюбился. Мол, ему постоянно чего-то хотелось. Актер часто оказывал знаки внимания, делал подарки, приглашал в кинотеатры. Также Ольга отметила, что тогда артист, желая доказать, что разница в возрасте не является препятствием для романа, рассказал о своей близости с Прокловой, но студентка все равно считала это неприемлемым.