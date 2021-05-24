"Они бессмысленны": Тодоренко раскритиковала откровения Прокловой и Лорак

Скандал вокруг заявлений артисток продолжается. Теперь ситуацию прокомментировала Регина Тодоренко.

Около месяца назад Елена Проклова рассказала, что в юности подверглась домогательствам со стороны известного человека. По словам актрисы, деятель кино был сильно старше нее, а она просто мечтала играть и быть успешной. В тот момент ей не нравилось все то, что происходило, но сделать она якобы ничего не могла. Коллеги и знакомые быстро предположили, что речь идет о покойном Олеге Табакове. Артистку затравили.

Через некоторое время с похожим заявлением выступила Ани Лорак. Певица рассказала, что в молодости столкнулась с подобным во время работы с Константином Меладзе. Композитор якобы предлагал ей и некоторым другим певицам лечь с ним в постель, чтобы стать успешными. Скандал вызвал серьезный резонанс в обществе, но позднее дива отказалась от собственных слов. Она заявила, что любит и уважает Константина, а ее монолог был неверно воспринят.

Регина Тодоренко призналась, что никогда не сталкивалась с подобными выходками коллег и начальства. Она задумалась и предположила, что дело может быть в том, что все ее продюсеры были женщинами. Также артистка подчеркнула, что генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия "никого не домогается".

Супруга Влада Топалова сообщила, что говорить о таких страшных событиях необходимо, но методы коллег она не одобряет. "Они бессмысленны", – заявила она. По мнению Регины, развязанная война лишь ухудшает ситуацию, а также заставляет людей забывать, чего, на самом деле, они хотят добиться.

