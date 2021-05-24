Арзамасова показала округлившийся живот

Сегодня в своих социальных сетях актриса Лиза Арзамасова поделилась милой фотографией. На ней девушка позирует в светлом сарафане, который заметно обтягивает живот, на фоне московского сада "Эрмитаж". Актриса искренне улыбается и щурит глаза из-за яркого солнца.
Арзамасова рассказала, что наслаждается весной в Москве: смеющиеся люди, запах сирени, гуляющие дети и хозяева с собаками. Это по-настоящему вдохновляет звезду.
Также артистка затронула тему ценности момента. По ее словам, нельзя хотеть быть счастливым, надо просто им стать.
Елизавета подписала пост:
"Так вчера классно было в Москве! Так солнечно и при этом свежо! Абсолютное состояние счастья! Вот будто все-все в этом городе счастливы... Я понимаю, что так не бывает, но хотелось в это верить! Такие люди красивые на улицах! Улыбчивые, легкие!", – восторженно написала Арзамасова.
Поклонники в хорошем смысле удивились публикацией актрисы. Фолловеры отметили, что в Елизавете сосредоточен неисчерпаемый запах позитива. Также комментаторы подчеркнули, насколько артистке идет беременность к лицу.
"Как приятно такой позитив читать, очень заряжаюсь от вашей теплоты", "Улыбка невероятно лучистая", "Счастливая беременность добавляет красоту и без того очень красивой женщине", – прокомментировали фанаты.
Напомним, что совсем скоро Елизавета Арзамасова станет мамой. В декабре прошлого года она вышла замуж за фигуриста и тренера Илью Авербуха.
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