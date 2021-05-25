"Как бодрит!": Беременная Арзамасова показала все прелести

Несколько недель назад актриса рассказала, что она беременна от своего супруга Ильи Авербуха. Тогда многие стали замечать, что звезда "Папиных дочек" стала более раскрепощенной и начала примерять на себя новые стили. Не так давно она предстала в образе, который подписчики прозвали "рокерским", теперь же дива сделала то, что от нее не ожидал никто.
Елизавета Арзамасова опубликовала фото в темном вечернем комбинезоне с обнаженными плечами и глубоким вырезом. Костюм выгодно подчеркнул пышную грудь знаменитости. Стилисты решили оставить привычную элегантную прическу артистки и уложили ее волосы крупными волнами. Высокие каблуки сделали лук еще более роковым.
"Для бодрости", – посмеялась актриса под публикацией. Поклонники отметили, что фотография и правда очень даже бодрит. "Это ты точно определила! Сонливость такое изображение как рукой снимает!", "Линия декольте очень бодрости прибавляет", "Ох! Как бодрит", – поддержали они посыл кумира.
Многие восхитились тем, какой разной может быть Елизавета Арзамасова. "Такая вы тут роковая красотка", "Обворожительны! Так приятно наблюдать за тем, как Вы расцветаете", "Лиза, Вы умеете удивлять, быть разной", "Какая же разносторонняя!", "Сногсшибательная", – писали они.
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