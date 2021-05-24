"Привозят на продажу свои вареники": Солнцев раскрыл подноготную Лопыревой и Нюши

Недавно певица Нюша отправилась в Дубай. Там она активно проводит время с Викторией Лопыревой.

Дивы публикуют большое количество совместных снимков. На одном из последних кадров они оказались в обществе двух импозантных местных мужчин. Виктория рассказала, что вскоре они планируют показать им Россию. В Сети разгорелось бурное обсуждение происходящего. Многие предположили, что Нюша и Виктория Лопырева нашли новый способ для заработка.

Ситуацию прокомментировал Рустам Солнцев. Он рассказал, что для современной женщины проводить много времени в Дубае – поступок крайне неоднозначный, так как публика тут же начинает думать, что они "привозят на продажу свои вареники". Эти мысли небезосновательны, однако по какой причине находятся там богатые и неглупые светские львицы – он не совсем понимает.

Викторию Лопыреву шоумен характеризует как исключительно порядочного и воспитанного человека. Он не верит в то, что ее финансовое положение настолько нестабильно, что она могла бы "ублажать шейхов". Что касается Нюши, то о ней Солнцев отзывается чуть более негативно. Шоумен назвал ее "пустой" артисткой.

Рустам Солнцев подчеркнул, что обеим знаменитостям не повезло с мужьями. По словам звезды, когда Нюша и Виктория уводили их у предыдущих избранниц, они ожидали золотых гор и полного счастья. Однако оказалось, что денег у возлюбленных не так много, а о совместном времяпрепровождении не идет и речи.

