Соблазнительно изогнувшаяся Нюша довела народ до исступления

Певица Нюша показала завораживающие кадры с отдыха в Дубае.

В личном блоге артистка опубликовала серию фотографий со спортивным автомобилем. Звезда в соблазнительном наряде, состоящем из топика и короткой юбочки, попозировала рядом с ярко-желтой "Феррари". Фотосессия прошла в пустыне.

"Заряжаюсь не только от Дубайского солнышка и потрясающего, буквально гипнотизирующего, вида пустыни...но и от лошадиных сил этой малышки (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Нюша. Поклонники пришли в восторг от кадров, отметив, что артистка прекрасно выглядит и хорошеет с каждым годом.



"О господи Боже мой", "Что то на богатом", "Шикарные фотографии", "А ты Нюша красивая малышка, люблю", "Какие красивые фотографии!", "Ню, ты с каждой фоткой все краше", "Красотка нереальная", "Самая сексуальная", "Идеальна, малышка", – написали в комментариях.

Напомним, последнее время Нюша часто делится с поклонниками провокационными фотографиями. Звезда пришла в отличную форму после рождения дочери и теперь не стесняется публично оголяться. Правда, не все поддерживают звезду в стремлении показать соблазнительные изгибы тела.

Народ считает, что Нюше стоило бы быть скоромнее, учитывая, что она замужняя женщина, к тому же еще и мать. Однако, судя по всему, супруг артистки чиновник Игорь Сивов ничего не имеет против эротических фотосессий жены. Он поддерживает возлюбленную во всех начинаниях.