Арзамасова забеременела от Авербуха

Артистка поделилась радостной новостью. Скоро их ожидает пополнение.

Елизавета Арзамасова опубликовала новое видео на своей странице в "Инстаграм". На кадрах она стоит на кухне и поворачивается лицом к поклонникам. Становится очевидно, что артистка беременна, и даже свободный джемпер уже не скрывает ее округлившийся животик.

Судя по всему, скоро всех поклонников ждет множество приятных событий. Ролик заканчивается тем, что Илья Авербух подходит к сияющей супруге, обнимает и целует ее. Пара пожелала всем подписчикам "добрых новостей".

Не так давно возлюбленные поженились. Еще в тот момент Алексей Ягудин пожелал им поскорее стать родителями. Видимо, все сбылось. Отметим, разница в возрасте супругов составляет более 20-и лет, но это никак не мешает им жить счастливо. Многие коллеги утверждают, что их союз – один из самых гармоничных в отечественном шоу-бизнесе. Для артистки ребенок станет первым. У фигуриста уже есть сын Мартин, который прекрасно ладит с новой женой папы.

Подписчики пришли в восторг от известия. "Это чудо! Береги себя и маленького", "Будут маленькие арзамасики!", "Благая весть!", "Лиза, какое счастье! Поздравляю", "Какая прелесть, Лиза, вы очень красивая!", "Аж подавилась! Ура!", "Самая чудесная пара! Берегите друг друга!", "Лизонька! Поздравляю! Вы словно ангел, сошедший с небес", "Какая же прекрасная пара, восхищаюсь", – радовались пользователи.

