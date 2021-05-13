Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением

Теперь у супруги хореографа Ильи Авербуха каре с густой челкой. Артистка похвасталась резким преображением в своем инстаграм-аккаунте.
На снимках вместо привычного романтично-нежного образа Лиза Арзамасова позирует в новом стильном имидже. В шутку она написала, что хочет "вытряхнуть дурь из головы".
Поклонники удивились изменениям во внешности знаменитости. Большинство сошлись во мнении, что 26-летней актрисе очень идет новая стрижка. Подписчики осыпали Лизу Арзамасову комплиментами. "Вы великолепны!", "Тебе очень идет эта прическа, красота неземная", "Вы на фото прекрасны и естественны!", – высказались фолловеры.
Напомним, ранее стало известно, что звезда скоро впервые станет матерью. Со знаменитым фигуристом Лиза Арзамасова сыграла свадьбу в декабре прошлого года. Примечательно, что чета долго скрывала свой роман от публики. Если для артистки этот брак первый, то Илья авербух уже был женат на коллеге Ирине Лобачевой. У него есть наследник Мартин. У парня сложились хорошие отношения с молодой избранницей отца.
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