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Шоу-бизнес
Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением

Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением

Лиза Арзамасова сменила прическу. Звезда "Папиных дочек" отрезала свои роскошные волосы.
прочитано 1278 раз

Теперь у супруги хореографа Ильи Авербуха каре с густой челкой. Артистка похвасталась резким преображением в своем инстаграм-аккаунте.

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Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

На снимках вместо привычного романтично-нежного образа Лиза Арзамасова позирует в новом стильном имидже. В шутку она написала, что хочет "вытряхнуть дурь из головы".

Поклонники удивились изменениям во внешности знаменитости. Большинство сошлись во мнении, что 26-летней актрисе очень идет новая стрижка. Подписчики осыпали Лизу Арзамасову комплиментами. "Вы великолепны!", "Тебе очень идет эта прическа, красота неземная", "Вы на фото прекрасны и естественны!", – высказались фолловеры.

Напомним, ранее стало известно, что звезда скоро впервые станет матерью. Со знаменитым фигуристом Лиза Арзамасова сыграла свадьбу в декабре прошлого года. Примечательно, что чета долго скрывала свой роман от публики. Если для артистки этот брак первый, то Илья авербух уже был женат на коллеге Ирине Лобачевой. У него есть наследник Мартин. У парня сложились хорошие отношения с молодой избранницей отца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 16:57 Источник: Instagram арзамасова ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

комментарии

Ответить:

Гость736305
Пожаловаться Ответить
Кого она удивила?Кто ее не узнал?Разве что Авербух?Никакая, серая, совсем безликая и не талантливая актриса!Тогда писать надо вообще о всех подряд!
1

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