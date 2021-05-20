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Шоу-бизнес
"Неприятно, грязно": племянник Янковского разнес вляпавшуюся в секс-скандал Проклову

"Неприятно, грязно": племянник Янковского разнес вляпавшуюся в секс-скандал Проклову

Откровения Елены Прокловой до сих пор не дают покоя многим знакомым и коллегам. Оказалось, что она рассказала слишком много того, чего не стоило.
прочитано 814 раз

Однажды она задела и семью покойного Олега Янковского. Артистка рассказала, что у них якобы были отношения, но стать близкими возлюбленные так и не смогли. Тогда артист уже был женат на Людмиле Зориной, пара воспитывала сына. Елена Проклова заявила, что потеряла бы к нему всякое уважение, если бы он ушел из семьи. Она рассказала, что уважает Олега Ивановича за то, что он смог сохранить брак, несмотря на их чувства.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Слова артистки буквально вывели из себя племянника великого артиста, Игоря Янковского. Он пожелал ей счастливой жизни и подчеркнул, что у артистки было такое количество романов, что всех она уже и не может вспомнить. Актер отметил, что ей стоило бы сохранить при себе всю информацию об отношениях, даже если они и были. Игорь Ростиславович подчеркнул, что ему жаль Проклову. "Неприятно, грязно", – высказался он.

По мнению Игоря Янковского, Людмила Зорина была в курсе всех романтических похождений супруга, но старалась закрывать на них глаза ради семьи. Он рассказал, что их брак был настолько крепким, что сломить его подобными событиями было невозможно.

Напомним, недавно Елена Проклова заявила о том, что в юном возрасте стала жертвой насилия со стороны известного режиссера. Многие коллеги и журналисты быстро поняли, что речь, скорее всего, идет о великом Олеге Табакове. Звезды тут же осудили артистку за подобную выходку и посчитали ее поведение недостойным.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 10:02 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость734259
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Гость743410
я не знаю о чем Проклова думала , рассказывая информацию о себе - о насилии, о своих романах.Думала она или нет как аукнится эта информация для своих близких, о ее многочисленных романах, как будут относится после этогок ее близким родственникам. Все нижнее белье выставила на всю страну.Нужно ли это делать.Думаю , что нет. Противно, все перемешала.Многие не понаслышке знают, что главные роли в искусстве, клипы, шоу , что все идет через постель. она наивная не знала, не хотят и не идут сниматься в кино.Просто захотела заработать , вот и проболталась.
Не наивная она, а просто шалава. Родилась такой. Могла бы промолчать, ведь сама давала повод для такого к ней отношения. Все мы взрослые и опытные и прекрасно понимаем, как начинаются эти все ухаживания. Не захотела бы - хрен бы он получил. Но она хотела. Пошла бы исповедоваться к священнику, что, так .мол, и так: я распутная женщина. А то и сама опозорилась и всех родных и не пожалела ни жён , ни детей своих хахалей.
Гость726080
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Каждый в скандалах слышит то, что хочет услышать. Многие жены, в принципе, закрывали глаза на многочисленные романы мужей, только бы удержать около себя.
Гость743410
Пожаловаться Ответить
я не знаю о чем Проклова думала , рассказывая информацию о себе - о насилии, о своих романах.Думала она или нет как аукнится эта информация для своих близких, о ее многочисленных романах, как будут относится после этогок ее близким родственникам. Все нижнее белье выставила на всю страну.Нужно ли это делать.Думаю , что нет. Противно, все перемешала.Многие не понаслышке знают, что главные роли в искусстве, клипы, шоу , что все идет через постель. она наивная не знала, не хотят и не идут сниматься в кино.Просто захотела заработать , вот и проболталась.
666!!!
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С 12 лет сосала хххххууууууиииии у ввввооонннююючччииих режиссёров-вввыыысссееррров и торгуя мммааанннддд000ййй получала роли!
1

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