"Неприятно, грязно": племянник Янковского разнес вляпавшуюся в секс-скандал Проклову

Откровения Елены Прокловой до сих пор не дают покоя многим знакомым и коллегам. Оказалось, что она рассказала слишком много того, чего не стоило.

Однажды она задела и семью покойного Олега Янковского. Артистка рассказала, что у них якобы были отношения, но стать близкими возлюбленные так и не смогли. Тогда артист уже был женат на Людмиле Зориной, пара воспитывала сына. Елена Проклова заявила, что потеряла бы к нему всякое уважение, если бы он ушел из семьи. Она рассказала, что уважает Олега Ивановича за то, что он смог сохранить брак, несмотря на их чувства.

Слова артистки буквально вывели из себя племянника великого артиста, Игоря Янковского. Он пожелал ей счастливой жизни и подчеркнул, что у артистки было такое количество романов, что всех она уже и не может вспомнить. Актер отметил, что ей стоило бы сохранить при себе всю информацию об отношениях, даже если они и были. Игорь Ростиславович подчеркнул, что ему жаль Проклову. "Неприятно, грязно", – высказался он.

По мнению Игоря Янковского, Людмила Зорина была в курсе всех романтических похождений супруга, но старалась закрывать на них глаза ради семьи. Он рассказал, что их брак был настолько крепким, что сломить его подобными событиями было невозможно.

Напомним, недавно Елена Проклова заявила о том, что в юном возрасте стала жертвой насилия со стороны известного режиссера. Многие коллеги и журналисты быстро поняли, что речь, скорее всего, идет о великом Олеге Табакове. Звезды тут же осудили артистку за подобную выходку и посчитали ее поведение недостойным.