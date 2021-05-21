"Это маразм!": закатившей грязный скандал Прокловой устроили взбучку

Режиссер и сценарист Сергей Соловьев осудил Елену Проклову за интимные откровения.

Мэтр российского кинематографа высмеял признания звезды о том, что в ранней юности до нее домогался взрослый женатый коллега. Режиссер отметил, что эта история довольно смешна.

Сергей Соловьев не понимает, как Елена Проклова, заявлявшая о том, что мужчина заставлял ее держать член, от чего ей было противно, вынесла столь интимные подробности на публику. "Это маразм!", – высказался сценарист.

Примечательно, что резкая критика со стороны коллег по сцене и обывателей не вызвала у звезды театра и кино удивления. Ранее она призналась, что предвидела подобную реакцию на свое скандальное интервью.

Елена Проклова заявляла, что не боится общественного порицания. Она отмечала, что сбросила тяжесть с души, которая долгие годы ее мучила. Свое решение вынести на публику интимные детали своей жизни актриса назвала продуманным и взвешенным.

Как писали "Дни.ру", Елену Проклову раскритиковали Любовь Успенская, Инна Чурикова, певица Валерия и многие другие. Однако у знаменитости нашлись и защитники. Так, артистка рассказывала, что ей звонят и пишут незнакомые женщины, благодаря за откровенность, и делятся своими похожими шокирующими историями.