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Шоу-бизнес
"Это маразм!": закатившей грязный скандал Прокловой устроили взбучку

"Это маразм!": закатившей грязный скандал Прокловой устроили взбучку

Режиссер и сценарист Сергей Соловьев осудил Елену Проклову за интимные откровения.
прочитано 621 раз

Мэтр российского кинематографа высмеял признания звезды о том, что в ранней юности до нее домогался взрослый женатый коллега. Режиссер отметил, что эта история довольно смешна.

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Сюжеты Звездные скандалы

Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Сергей Соловьев не понимает, как Елена Проклова, заявлявшая о том, что мужчина заставлял ее держать член, от чего ей было противно, вынесла столь интимные подробности на публику. "Это маразм!", – высказался сценарист.

Примечательно, что резкая критика со стороны коллег по сцене и обывателей не вызвала у звезды театра и кино удивления. Ранее она призналась, что предвидела подобную реакцию на свое скандальное интервью.

Елена Проклова заявляла, что не боится общественного порицания. Она отмечала, что сбросила тяжесть с души, которая долгие годы ее мучила. Свое решение вынести на публику интимные детали своей жизни актриса назвала продуманным и взвешенным.

Как писали "Дни.ру", Елену Проклову раскритиковали Любовь Успенская, Инна Чурикова, певица Валерия и многие другие. Однако у знаменитости нашлись и защитники. Так, артистка рассказывала, что ей звонят и пишут незнакомые женщины, благодаря за откровенность, и делятся своими похожими шокирующими историями.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 11:07 Источник: Ютуб-канал "RTVI Развлечения" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Классика орального жанра
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Гость739913
Молодец проклова , что правду говорит
Правда состоит в том, что старушка-поскакушка выплеснула на многомиллионную аудиторию из своего грязного рта то, всю жизнь в него с удовольствием насасывала.
Исполняя своё «шоу на миллион», она в очередной раз сделала свой выбор, как и 50 лет назад.
Ее никто не принуждал.
Расчёт, выгода, похоть, развращенность и желание любой ценой быть в центре внимания всегда двигали этой прожжённой «жертвой».
И в том, что на старости лет она осталась в одиночестве у разбитого корыта, ей проще обвинить кого-то, а не искать причины своих бед в себе.
Вот и вся правда.
Гость739913
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Молодец проклова , что правду говорит
Гость743469
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Ой, мля, Соловьев вякнул. В нормальной стране сидел бы за Друбич
Гость746228
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Мне кажется что она шла на все сознательно Если бы она хоть пикнула или заплакала, то ее партнеры защитили бы ее Но здесь видно все было по согласию. Или она пытается прикрыть все свои последующие связи. Уж очень много имен она замарала ДАААА правильно говорят - <цензура>.....а не ухо. об забор не почешешь
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