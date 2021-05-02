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Шоу-бизнес
Опухоль Донцовой рассосалась после поездки в святое место

Опухоль Донцовой рассосалась после поездки в святое место

Писательница рассказала о чуде. Опухоль Дарьи Донцовой исчезла после поездки в святое место.
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В 1997 году у Дарьи Донцовой выявили рак груди. Более двух лет писательница боролась с недугом. Знаменитость перенесла 18 курсов химиотерапии и четыре операции.

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Дарья Донцова лишилась части молочной железы. Донцова откровенно рассказывала в интервью, что в одной груди у нее протез, который совсем незаметен. Онкологию удалось победить. Много лет болезнь была в ремиссии.

В минувшем, 2020 году Дарья заразилась коронавирусной инфекцией и попала в больницу. Зараза ослабила организм писательницы. Онкология вернулась – доктора нашли у литературного деятеля новообразование.

Покинув стены лечебного учреждения, Донцова бросилась в Николо-Пешношский монастырь. Она попросила здоровья у мощей юродивого монаха Иона и преподобного Мефодия. Дарья приложилась к останкам праведников.

По словам Дарьи Донцовой, поездка в святое место исцелила ее. Опухоль рассосалась через несколько дней после посещения обители. Писательница считает, что ей помогла вера. Донцова уверена, что после смерти отправится в "великолепное путешествие".

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Дарья Донцова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 14:27 Источник: "Сегодня вечером" на Первом канале ✓ Надежный источник
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