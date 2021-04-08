"Колоссальное событие": 71-летнюю Пугачеву сняли с 35-летним красавчиком Козловским

Алла Пугачева давно не выпускала музыкальных клипов. Но для картины "Чернобыль", которую снял Данила Козловский, Примадонна сделала исключение.

Алла Борисовна увидела картину одной из первых, и лента вдохновила легендарную певицу на совершенно новое пронзительное исполнение композиции авторства Татьяны Снежиной "Мы в этой жизни только гости".

Интересно, что 1986 году, после страшной аварии на Чернобыльской АЭС, Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта "Счет 904" в столичном спорткомплексе "Олимпийский". Целью марафона, который транслировался и за рубежом, был сбор средств в пользу пострадавших и ликвидаторов последствий катастрофы. А всего через 4 месяца после аварии Алла Пугачева одна из первых лично выступила для 9000 ликвидаторов в поселке Зеленый мыс под Припятью.

Данила Козловский, который в этой экшн-драме выступил не только как режиссер, но как исполнитель главной роли, говорит: "Алла Пугачева – это эпоха. Имя, которое знает абсолютно каждый в нашей стране. Великая певица и человек. Для меня стали колоссальным событием встреча – пусть и небольшая, но важнейшая для меня – и общая работа с Аллой Борисовной. Специально для нашего фильма Алла Борисовна совершенно гениально переосмыслила свою песню "Мы в этой жизни только гости", новую аранжировку к которой написал прекрасный композитор картины Олег Карпачев".

В прокат лента выйдет 15 апреля. А накануне Государственная корпорация "Росатом" поведет грандиозную премьеру ленты в столичном киноцентре "Октябрь". Гостями станут ветераны-чернобыльцы из разных стран СНГ. Ликвидаторов специально пригласили в Москву. Но уже сегодня все те, кто видел ленту, говорят, что в ней показано все правдиво и точно.