"Мурашки по телу": Пугачева заговорила о скоротечности жизни

Фильм "Чернобыль" навеял Примадонне печальные мысли. Алла Пугачева взгрустнула о том, как быстро проходит жизнь.

Максим Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором его супруга, сидя в зрительном зале, поет очень печальную песню Татьяны Снежиной "Мы в этом мире только гости". Артист рассказал, что месяц назад они с женой стали первыми зрителями новой картины Данилы Козловского "Чернобыль". Фильм звездам очень понравился, а для Примадонны он оказался по-настоящему знаковым. После просмотра картины Алла Пугачева решилась записать трогательное видео.

В далеком 1986 году певица вопреки всем рискам по просьбе ликвидаторов аварии в Чернобыле поехала в Припять и дала там концерт. По словам Галкина, его супруга тогда совершила настоящий профессиональный подвиг. Фильм Козловского навеял Алле Борисовне воспоминания о том, что она увидела на месте аварии и испытала, глядя на пострадавших людей.

Композиция, исполненная Примадонной, до глубины тронула ее поклонников и вызвала у них мурашки. В ней звучат слова о скоротечности жизни, созвучные той ужасной трагедии. Многие подписчики Галкина вспомнили том самый концерт в Припяти, который позже транслировали по телевидению. Фолловеры поблагодарили Максима Галкина за такое видео и пожелали, чтобы Алла Пугачева еще долгие годы думала о жизни, а не о смерти.