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"Мурашки по телу": Пугачева заговорила о скоротечности жизни

"Мурашки по телу": Пугачева заговорила о скоротечности жизни

Фильм "Чернобыль" навеял Примадонне печальные мысли. Алла Пугачева взгрустнула о том, как быстро проходит жизнь.
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Максим Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором его супруга, сидя в зрительном зале, поет очень печальную песню Татьяны Снежиной "Мы в этом мире только гости". Артист рассказал, что месяц назад они с женой стали первыми зрителями новой картины Данилы Козловского "Чернобыль". Фильм звездам очень понравился, а для Примадонны он оказался по-настоящему знаковым. После просмотра картины Алла Пугачева решилась записать трогательное видео.

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Максим Александрович Галкин Юморист

В далеком 1986 году певица вопреки всем рискам по просьбе ликвидаторов аварии в Чернобыле поехала в Припять и дала там концерт. По словам Галкина, его супруга тогда совершила настоящий профессиональный подвиг. Фильм Козловского навеял Алле Борисовне воспоминания о том, что она увидела на месте аварии и испытала, глядя на пострадавших людей.

Композиция, исполненная Примадонной, до глубины тронула ее поклонников и вызвала у них мурашки. В ней звучат слова о скоротечности жизни, созвучные той ужасной трагедии. Многие подписчики Галкина вспомнили том самый концерт в Припяти, который позже транслировали по телевидению. Фолловеры поблагодарили Максима Галкина за такое видео и пожелали, чтобы Алла Пугачева еще долгие годы думала о жизни, а не о смерти.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 22:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

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Скорее всего, в этом фильме нет никакого правдоподобия. Вывод сделан на основании актёров из этого видео.
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