"Люди поменяли ко мне отношение": разочарованная Зудина перестала питать надежды и строить иллюзии

На "Мосфильме" состоялась светская презентация онлайн-кинотеатра KION от МТС. Гостям представили первый пул ее оригинальных проектов, среди которых – "Секреты семейной жизни", "Клиника Счастья", "Сахаров". Оценить новинку пришла и 55-летняя актриса Марина Зудина Корреспондент "Дни.ру" пообщался с вдовой Олега Табакова.



На страницу Марины Зудиной в социальной сети "Инстаграм" подписано свыше 67 тысяч пользователей. Но не всегда они ей пишет комплиментарные комментарии и личные послания – слышит актриса и много нелицеприятного в свой адрес.

"Поначалу я обижалась, а кого-то, когда видела что человек просто не здоров, даже блокировала, хотя таковых всего около сотни, – призналась вдова Олега Табакова. – А когда я начинала писать в ответ на плохое что-то хорошее, люди часто резко меняли ко мне свое отношение".

"Хотя я вообще перестала питать надежды и строить иллюзии по поводу людей, – вздыхает разочарованная Марина. – Когда оправдываются мои ожидания касаемо людей – хорошо, а когда нет – я больше не переживаю".

Сын Зудиной Павел Табаков тоже стал актером. "Молодым сегодня пробиться намного проще, – считает Марина. – У них больше возможностей и можно начинать не с самых крутых проектов, но все равно ярко заявить о себе. Мой сын, кстати, получил не только актерское образование – сейчас он заочно учится в ГИТИСе на менеджера. И ему это очень интересно! Хотя любое образование – это еще не гарант успеха и таланта".

При этом Зудина не всегда одобряет то, что делает на экране ее наследник. "Если он что-то делает убедительно, то я радуюсь, а когда вижу, что можно было бы и не сниматься, то прямо говорю с ним, обсуждаем, – заверила звезда. – Слава богу, он терпим к моим замечаниям. Сын даже присылает мне какие-то сценарии, которые ему кажутся интересными. Хотя если это что-то сомнительное, то может и промолчать, чтобы лишний раз не акцентировать на этом внимание".

Рассказала актриса и про самые важные для нее роли в кино: "Это работа в картине 1985 года "Валентин и Валентина" – первая моя большая роль в кино и "Содержанки", где показан совсем иной ракурс и задан другой вектор".