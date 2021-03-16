Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Вторник
16 марта
Лента новостей
21:03
В Самаре школьник ударил одноклассника ножом на перемене
20:46
Под Тамбовом после взрыва телевизора погибли 5 человек
20:06
На Камчатке из-за ледяного дождя пострадали люди
19:55
Униженный Пригожин сцепился с Садальским после громких обвинений: Не играю в такие игры
19:51
"Месячные начались?": Бузова довела до тошноты демонстрацией тампона
19:26
Отказавшуюся брать ребенка из детдома Цыганову закидали камнями
19:23
Генсек НАТО обеспокоен укреплением сотрудничества России с Китаем
19:21
В Госдуме высказались о возврате к отстрелу бездомных животных
19:14
Сообщившая о беременности любовница Мамаева едет в Россию
19:07
В России оценили намерение Зеленского "объединить мир" для возвращения Крыма
18:49
Беременна? Бузова заинтриговала народ снимком из гинекологии
18:47
В Бурятии туристы попали под лавину
18:27
Муж увез и показал другую жизнь: известная актриса объяснила внезапное исчезновение
17:49
"Заставляет работать "нутром": партнерство с Прилучным раскачало Мороз изнутри
17:47
Меган Маркл и принц Гарри избавились от "клейма" королевской семьи
17:41
У жителя Подмосковья в гараже нашли самодельное огнестрельное оружие
17:38
Россиян предупредили о подорожании продуктов – подробности
17:16
"Подумала, что Пугачева": изменившуюся Караулову перестали узнавать
17:05
Шепелев отказался делиться с публикой своим задом
16:50
Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки на территории России через месяц
16:40
Очки и старомодные бусы: избавившуюся от локонов Розанову сложно узнать
16:35
"С осложнением": стало известно о госпитализации перенесшей панкреатит бывшей жены Аршавина
16:34
Усадьбы, исторически ценные особняки и ВДНХ реставрируют в Москве в 2021 году
16:26
Попавшая впросак Решетова оправдалась за помятый внешний вид
15:57
"У меня нет слов": Ивлеева пришла в шок от подарка Киркорова
15:48
"Какие красивые у вас девчонки!": Виктор Добронравов вывел жену и дочерей на красную дорожку
15:40
"Призывные взгляды, страстные позы": разъяренная Бородина взорвалась из-за романа восьмилетней девочки
15:36
Названа причина ссоры Пугачевой и Киркорова: Никогда не будет воспринимать его как мужчину
15:21
"Не жалею ни о чем": Дана Борисова выложила 250 тысяч рублей за отдых с собакой
15:20
План Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе назвали мифом
15:20
В Балашихе вор распылил в мужчину газовый баллончик и украл у него телефон
15:06
На конкурс Фонда президентских грантов поступило рекордное число заявок
15:05
Сильно напилась: певица Слава не справляется с эмоциями
14:57
"Мой сын стал ангелом": звезда сериала "Великолепный век" убита горем
14:55
Экономист рассказал о способе получать пенсию за умершего родственника
14:50
"Черножопая": оскорбленная Манижа пожаловалась на жизнь в России
14:50
Песков заявил об отсутствии у регионов права на выход из состава России
14:44
"Предупредите друзей и близких!": запрещенный на Украине Газманов выступил с заявлением о Крыме
14:40
Жестче и откровеннее "Текста": Асмус пообещала сыграть в спектакле для взрослых
14:39
Григорьев-Апполонов о наследстве покойного "Иванушки": Никто не знал про завещание
14:28
Госдума приняла во втором чтении поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов
14:05
Седокова сообщила о больших переменах после пережитого предательства
13:59
Володин назвал плюсы законопроекта о "гаражной амнистии" для миллионов людей
13:57
Бенедикт Камбербэтч высказался о продолжении сериала "Шерлок"
13:50
"Ты там поешь свои песни": подруга о загробной жизни Началовой
13:46
"Дни.ру" дарят билеты: танго-спектакль "Биение. Сердце. Биение"
13:36
Молодая жена Авербуха выставила напоказ упругую грудь
13:26
В России планируют запретить пластиковую посуду
13:25
Киевский политолог Головачев сообщил о снижении рейтинга Зеленского: Провал по всем фронтам
13:25
Спрятался за плечами: Волочкова поздравила тайного возлюбленного с днем рождения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Предполагала, что будет негатив!": отправленная на "Евровидение" Манижа ответила злобным критиканам
"Черножопая": оскорбленная Манижа пожаловалась на жизнь в России
Новая история любви: Бузова соблазнила голливудского холостяка
Украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку: За два года сделал столько беды
Варлей в гостях у Галкина сцепилась с 95-летним композитором
Лукашенко назвали обузой для белорусских элит: Утратил хватку
Шоу-бизнес
Отказавшуюся брать ребенка из детдома Цыганову закидали камнями

Отказавшуюся брать ребенка из детдома Цыганову закидали камнями

Позиция Вики Цыгановой спровоцировала резкую критику. Скандальный блогер Лена Миро отчитала бездетную певицу за то, что та пренебрегает малышами из казенного учреждения.
прочитано 1324 раза

В своем микроблоге в "ЖЖ" светская обозревательница удивилась опасениям 57-летней Вики Цыгановой из-за того, что ребенок может оказаться больным. Лена Миро намекнула, что не верит артистке.

ПО ТЕМЕ

"Против природы": Вика Цыганова оправдалась за бездетность

"Много не ем!": как выживает оставшаяся без концертов Вика Цыганова

"Я сразу знала, что хочу с ним быть": 56-летняя Цыганова откровенно о любимом мужчине

Блогер отметила, что нет гарантии того, что женщина, забеременев, родит здорового ребенка. Она добавила, что слышать такое от звезды ей обидно, несмотря на то, что Лена Миро – чайлдфри. Обозревательница задала вопрос: разве можно любить только здоровых детей?

Блогер уверена, что с финансовыми возможностями Вики Цыгановой спокойно можно было бы взять малыша из детдома, чтобы одним несчастным человечком на земле стало меньше. Она считает, что нет никакой разницы между тем, биологическая мать растит ребенка или приемная. Главное – любить маленького человека.

Напомним, ранее Вика Цыганова призналась, почему так и не стала матерью. Певица рассказала, что ни разу не беременела. Исполнительница никогда не пользовалась ЭКО и услугами суррогатной матери.

Отметим, Вика Цыганова много лет счастлива замужем. Она является владелицей огромного особняка в Подмосковье и роскошной яхты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Вика Цыганова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 19:26 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вика Цыганова устроила провокацию у Кремля

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Молодая жена Авербуха выставила напоказ упругую грудь

Артистка прилюдно оголилась

Шоу-бизнес

Спрятался за плечами: Волочкова поздравила тайного возлюбленного с днем рождения

Балерина скрывает лицо мужчины
Шоу-бизнес

И с собакой тоже? Оскорбленный Панин признал себя на скандальных секс-видео

Актер не собирается отказываться от своей природы
Шоу-бизнес

"Вы серьезно?": Киркоров взорвался из-за конфуза на шоу "Маска"

Артист схватился за голову

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+