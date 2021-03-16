Отказавшуюся брать ребенка из детдома Цыганову закидали камнями

В своем микроблоге в "ЖЖ" светская обозревательница удивилась опасениям 57-летней Вики Цыгановой из-за того, что ребенок может оказаться больным. Лена Миро намекнула, что не верит артистке.
Блогер отметила, что нет гарантии того, что женщина, забеременев, родит здорового ребенка. Она добавила, что слышать такое от звезды ей обидно, несмотря на то, что Лена Миро – чайлдфри. Обозревательница задала вопрос: разве можно любить только здоровых детей?
Блогер уверена, что с финансовыми возможностями Вики Цыгановой спокойно можно было бы взять малыша из детдома, чтобы одним несчастным человечком на земле стало меньше. Она считает, что нет никакой разницы между тем, биологическая мать растит ребенка или приемная. Главное – любить маленького человека.
Напомним, ранее Вика Цыганова призналась, почему так и не стала матерью. Певица рассказала, что ни разу не беременела. Исполнительница никогда не пользовалась ЭКО и услугами суррогатной матери.
Отметим, Вика Цыганова много лет счастлива замужем. Она является владелицей огромного особняка в Подмосковье и роскошной яхты.
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